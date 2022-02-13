Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Унион
Сегодня
17:30 (Мск)
Боруссия Д
Германия - Бундеслига|22-й тур
Лестер Сити
Сегодня
19:30 (Мск)
Вест Хэм Юнайтед
Англия - Премьер-лига|25-й тур
Вашингтон Кэпиталз
Сегодня
20:30 (Мск)
Оттава Сенаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Джерси Дэвилз
Сегодня
21:30 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Аталанта
Сегодня
22:45 (Мск)
Ювентус
Италия - Серия А|25-й тур
Спорт

Валиева даст показания по видеосвязи на слушании CAS по делу о допинге

Валиева даст показания по видеосвязи на слушании CAS по делу о положительной допинг-пробе

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Российская фигуристка Камила Валиева даст показания на слушании Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о ее положительной допинг-пробе. Об этом сообщает Associated Press.

За 30 минут до начала заседания генеральный директор CAS Матье Риб сообщил, что 15-летняя россиянка выступит перед коллегией по видеосвязи. Риб добавил, что у судей будет русский переводчик.

Материалы по теме:
«За нашими охотились давно» Кто пытался подставить Валиеву в Пекине и кому нужен новый допинговый скандал вокруг России?
«За нашими охотились давно»Кто пытался подставить Валиеву в Пекине и кому нужен новый допинговый скандал вокруг России?
11 февраля
Фигуристку Камилу Валиеву подозревают в применении допинга. В тестах российской спортсменки нашли запрещенные вещества
Фигуристку Камилу Валиеву подозревают в применении допинга.В тестах российской спортсменки нашли запрещенные вещества
10 февраля

Ранее стало известно, что арбитрами заседания назначены Джефри Бенс из США, Фабио Людика из Италии и Весна Ракочеви из Словении. Выездная панель CAS выслушает аргументы на закрытом заседании в конференц-зале пекинского отеля. Оглашение вердикта ожидается 14 февраля.

11 февраля Международное агентство тестирования официально подтвердило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на запрещенный триметазидин. После этого МОК и WADA подали апелляцию в CAS на решение об отмене временного отстранения от Олимпийских игр 2022 года Валиевой. Она была зарегистрирована вечером 11 февраля.

О сомнительной допинг-пробе Валиевой сообщалось 9 февраля. В связи с этим МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, стала победителем в этом виде программы.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Зеленский призвал Европу незамедлительно ввести антироссийские санкции
В Раде назвали слова США о «вторжении» крупнейшей спецоперацией против России
Напавший на чеченку депутат написал заявление в полицию из-за угроз
Валиева даст показания по видеосвязи на слушании CAS по делу о допинге
Необычное явление в небе над Москвой заинтересовало пользователей сети
Захарова рассказала о милитаристском психозе Вашингтона
Украинская SkyUp прекратила продажу авиабилетов на фоне слухов о закрытом небе
Нурмагомедов нокаутировал соперника в первом в истории бою в метавселенной
Работник «Макдоналдса» показал приготовление популярного блюда и удивил зрителей
В Ивановской области нашли тело матери погибших в пожаре детей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.