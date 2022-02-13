Валиева даст показания по видеосвязи на слушании CAS по делу о допинге

Российская фигуристка Камила Валиева даст показания на слушании Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о ее положительной допинг-пробе. Об этом сообщает Associated Press.

За 30 минут до начала заседания генеральный директор CAS Матье Риб сообщил, что 15-летняя россиянка выступит перед коллегией по видеосвязи. Риб добавил, что у судей будет русский переводчик.

Ранее стало известно, что арбитрами заседания назначены Джефри Бенс из США, Фабио Людика из Италии и Весна Ракочеви из Словении. Выездная панель CAS выслушает аргументы на закрытом заседании в конференц-зале пекинского отеля. Оглашение вердикта ожидается 14 февраля.

11 февраля Международное агентство тестирования официально подтвердило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на запрещенный триметазидин. После этого МОК и WADA подали апелляцию в CAS на решение об отмене временного отстранения от Олимпийских игр 2022 года Валиевой. Она была зарегистрирована вечером 11 февраля.

О сомнительной допинг-пробе Валиевой сообщалось 9 февраля. В связи с этим МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, стала победителем в этом виде программы.