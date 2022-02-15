Мосгорсуд оставил в силе приговор сбившей троих детей на переходе студентке

Мосгорсуд оставил без изменений приговор студентке Валерии Башкировой, ранее осужденной на пять лет колонии-поселения за ДТП, в котором погибли двое детей, а третий был ранен. Об этом во вторник, 15 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

«Апелляционное представление прокуратуры и апелляционная жалоба защиты оставлены без удовлетворения», – заявил представитель суда.

Ранее прокуратура предлагала ужесточить наказание виновнице аварии и приговорить ее к шести годам колонии общего режима.

16 июля 2021 года девушка сбила троих детей на улице Авиаторов, находясь за рулем Mazda. Несовершеннолетние переходили дорогу вместе с двумя взрослыми по нерегулируемому переходу. В результате наезда двое детей скончались в больнице. Башкирова находилась под домашним арестом, но позже следствие попросило суд отправить девушку в СИЗО. Студентка признала свою вину и сказала, что попала в аварию, так как одновременно управляла машиной и «сидела в телефоне».