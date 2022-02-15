В США допустили участие ФБР в ситуации с сомнительной допинг-пробой Валиевой

Американский юрист Джим Уолден считает, что Федеральное бюро расследований (ФБР) может заинтересоваться ситуацией вокруг допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает Forbes.

Уолден, который участвовал в разработке антидопингового законодательства в США, допускает, что ФБР может расследовать деятельность окружения 15-летней Валиевой. «Вообще, именно ради таких случаев и был разработан "акт Родченкова"», — подчеркнул Уолден. Юрист, в частности, представлял интересы информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Валиеву до участия к Играм. Российская фигуристка продолжит выступления на Олимпиаде и будет соревноваться в личном турнире.

Международный олимпийский комитет (МОК) отменил церемонию награждения победителей командного турнира. Комитет не станет вручать медали и по итогам личного турнира фигуристов в том случае, если Валиева окажется в числе призеров.