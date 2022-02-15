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Спорт

Попавшаяся на марихуане бегунья из США возмутилась допуском Валиевой к Олимпиаде

Бегунья Ричардсон, попавшаяся на марихуане, раскритиковала CAS за допуск Валиевой к Играм

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Американская легкоатлетка Ша’Карри Ричардсон возмутилась решением Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку к Олимпиаде на фоне сомнительного допинг-теста. Пост доступен в Twitter.

Бегунья, провалившая допинг-тест накануне Олимпиады в Токио и в пробе которой обнаружились следы марихуаны, убеждена, что ее случай аналогичен делу Валиевой. По этой причине Ричардсон возмущена тем, что 15-летней россиянке позволили выступать на Играх. «Единственная разница в том, что я чернокожая», — написала Ричардсон.

CAS отклонил апелляции Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного олимпийского комитета (МОК) и допустил Валиеву до участия в соревнованиях. Россиянка выступит в личном турнире 15 и 17 февраля.

Ричардсон оказалась самой быстрой бегуньей США в ходе отбора перед Олимпиадой. Однако, перед Играми в Токио американка провалила допинг-тест. Оказалось, что спортсменка употребила марихуану. Она мотивировала это тем, что серьезно переживала смерть матери. Она рисковала пропустить лишь часть Олимпиады в Токио из-за отстранения, однако не была выбрана в сборную США и была лишена участия в Олимпиаде.

Николай Костюков
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