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В России собрались ограничить возможность покупки криптовалюты

Зампред ЦБ Чистюхин предложил разрешить покупку криптовалюты только после сдачи экзамена

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Возможность покупки криптовалюты должна быть доступна только для квалифицированных инвесторов, всем остальным сначала следует сдать соответствующий экзамен. Об этом в ходе дискуссии заявил первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин, передает «Интерфакс».

По его словам, полноценная интеграция механизма ее приобретения в финансовую систему России несет слишком серьезные риски. Замглавы Минфина Алексей Моисеев согласился с Чистюхиным в принципиальной оценке криптовалюты как высокоспекулятивного и рискованного актива, но выступил не за запрет, а за лимит для неквалифицированных участников рынка.

По его мнению, без подтверждения знаний стоит разрешить вкладывать в криптовалюту до 50 тысяч рублей. Это значительно более жесткий порог, чем на фондовом рынке, но он необходим, если инвестор собрался потратить значительную сумму.

Моисеев напомнил, что криптоактивы даже не являются ценными бумагами, по ним нет никакого обеспечения. В этом смысле, то есть в оценке характеристик и рисков, связанных с ее оборотом, Минфин полностью согласен с ЦБ, расхождение возникает только в том, как на это реагировать. Тем не менее, напомнил представитель министерства, делать вид, что криптовалюты в России не существует, неправильно, поскольку ей владеют около 10 миллионов человек.

На это Чистюхин ответил, что не видит разницы между 50 тысячами и 160 тысячами (средний размер криптокошелька в России, по данным ведущего конференции, представителя ИМЭМО РАН Владимира Миловидова). «С точки зрения защиты инвесторов это было бы крайне неправильное решение», — объяснил он позицию по разрешению покупки криптовалюты всем подряд.

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Позиции Центробанка и Минфина по обращению криптовалют в России принципиально расходятся. Регулятор считает, что следует запретить все операции с ней при использовании отечественной финансовой инфраструктуры, а в министерстве считают, что следует регулировать операции, чтобы максимально приблизить их к фондовому рынку, в том числе вопросе прозрачности и подконтрольности операций.

В правительстве принципиально поддержали вариант Минфина. В настоящее время стороны пытаются выработать совместный подход, чтобы представить на обсуждение законопроект о регулировании криптовалютных активов.

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Платон Щукин
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