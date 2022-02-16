Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Украину и европейскую страну сравнили на примере отношения к НАТО

Сенатор Цеков оценил отказ Швеции от вступления в НАТО словами «умные и опытные»
Сергей Цеков

Сергей Цеков. Фото: пресс-служба Совета Федерациии

Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков сравнил рьяное желание Украины вступить в НАТО и отказ Швеции от членства в альянсе. По его мнению, первые ведут себя так по неопытности, а вторые — руководствуясь здравым смыслом. Об этом политик рассказал «Ленте.ру».

Цеков объяснил поведение стран фразой о том, что «одни умные и опытные, а вторые — неопытные и глупые». Сенатор указал, что Украина с первого дня независимости пытается построить государственность на тотальном отрицании всего российского. «Борьба с Россией стала смыслом их жизни», — добавил он.

Материалы по теме:
«Проще НАТО распустить» Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
«Проще НАТО распустить»Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
14 января
В шаге от провала. Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
В шаге от провала.Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
10 января

«У них комплекс неполноценности. Они понимают в глубине души, что не заслуживают той государственности, которую они получили из рук России. Поэтому они считают, что надо совершенно отстраниться от России и пристать к Европе. При этом они боятся, что Россия чуть ли не силой вернет Украину в свой состав. Вот Белоруссию мы не возвращаем, а вот Украину почему-то хотим. На основе борьбы со всем российским они и принимают глупые решения о вступлении в Евросоюз, в НАТО. Это следствие действий совершенно необразованной, глупой верхушки украинского общества», — высказался политик.

Швеция же, наоборот, чувствует себя целостной и не нуждается в поддержке, отметил он. Сохраняя нейтралитет, она не позволяет втянуть себя в опасные политические игры между НАТО и Россией, устроенные организацией, уточнил Цеков.

Ранее стало известно, что Швеция отказалась от членства в Североатлантическом альянсе. «Шведская политика безопасности остается неизменной. Свобода от военных альянсов хорошо служит нам и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе», — заявила глава внешнеполитического ведомства во время представления документа в парламенте», — заявила глава МИД Анн Линде.

Украина подала заявку на членство еще в 2018-м и с 12 июня 2020 года имеет статус «партнера с расширенными возможностями». 16 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что вопрос о полноправном членстве Киева в НАТО еще не поднимался.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Немис
Обсудить
Последние новости
Украина официально признала Россию угрозой своей безопасности
Онищенко обратился к девятилетней студентке МГУ
Популярная европейская страна возобновила выдачу всех типов виз для россиян
В откровенной рекламе модного бренда разглядели оскорбление женщин
Сбросившая 142 килограмма фитнес-блогер попала в больницу из-за отказа органов
Бывший российский судья отправился в колонию за взятку в миллион рублей
Политолог объяснил невозможность встречи Путина и Зеленского
Раскрыты детали новой пенсионной реформы в России
Болсонару пригласил Путина в Бразилию
Фейковым прогнозам Запада о наступлении России на Украину нашли объяснение
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.