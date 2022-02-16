Украину и европейскую страну сравнили на примере отношения к НАТО

Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков сравнил рьяное желание Украины вступить в НАТО и отказ Швеции от членства в альянсе. По его мнению, первые ведут себя так по неопытности, а вторые — руководствуясь здравым смыслом. Об этом политик рассказал «Ленте.ру».

Цеков объяснил поведение стран фразой о том, что «одни умные и опытные, а вторые — неопытные и глупые». Сенатор указал, что Украина с первого дня независимости пытается построить государственность на тотальном отрицании всего российского. «Борьба с Россией стала смыслом их жизни», — добавил он.

«У них комплекс неполноценности. Они понимают в глубине души, что не заслуживают той государственности, которую они получили из рук России. Поэтому они считают, что надо совершенно отстраниться от России и пристать к Европе. При этом они боятся, что Россия чуть ли не силой вернет Украину в свой состав. Вот Белоруссию мы не возвращаем, а вот Украину почему-то хотим. На основе борьбы со всем российским они и принимают глупые решения о вступлении в Евросоюз, в НАТО. Это следствие действий совершенно необразованной, глупой верхушки украинского общества», — высказался политик.

Швеция же, наоборот, чувствует себя целостной и не нуждается в поддержке, отметил он. Сохраняя нейтралитет, она не позволяет втянуть себя в опасные политические игры между НАТО и Россией, устроенные организацией, уточнил Цеков.

Ранее стало известно, что Швеция отказалась от членства в Североатлантическом альянсе. «Шведская политика безопасности остается неизменной. Свобода от военных альянсов хорошо служит нам и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе», — заявила глава внешнеполитического ведомства во время представления документа в парламенте», — заявила глава МИД Анн Линде.

Украина подала заявку на членство еще в 2018-м и с 12 июня 2020 года имеет статус «партнера с расширенными возможностями». 16 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что вопрос о полноправном членстве Киева в НАТО еще не поднимался.