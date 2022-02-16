Кадыров прокомментировал обращение Госдумы к Путину о признании ДНР и ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров вслед за депутатами Госдумы призвал президента России Владимира Путина признать независимость Донецкой (ДНР) и Луганской народных республик (ЛНР). Комментарий к обращению депутатов появился в Telegram-канале политика.

Полностью поддерживаю решение Государственной Думы об обращении к Президенту РФ с вопросом необходимости признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Считаю, что Верховный главнокомандующий удовлетворит обращение и нашей страной независимый статус обеих республик будет признан. Владимир Владимирович дальновидный и мудрый политик. Думаю, он обязательно совершит такой важный для наступления мира шаг

Рамзан Кадыров глава Чечни

Он также выразил уверенность, что подобного мнения придерживается и большинство россиян. Кадыров отметил, что против двух республик развернута информационная война. Он подчеркнул, что только признание их независимости на международной арене положит конец «многолетнему противостоянию и кровопролитию».

По мнению главы Чечни, в случае невыполнения Киевом Минских соглашений, более чем логично, чтобы в этой сложной политической ситуации «миротворческую миссию» взял на себя Путин.

Обращение депутатов

15 февраля депутаты Госдумы России в ходе рейтингового голосования постановили немедленно обратиться к Путину с вопросом о необходимости признания ДНР и ЛНР. За проект постановления о немедленном обращении к главе государства проголосовал 351 парламентарий.

Уточняется, что председатель Госдумы Вячеслав Володин незамедлительно подписал поддержанный на заседании Госдумы документ.

Киев не соблюдает Минские договоренности. Наши граждане и соотечественники, проживающие в Донбассе, нуждаются в помощи и поддержке. В этой связи депутаты считают, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз, а также для укрепления международного мира и начала процесса международного признания обоих государств. Вячеслав Володин председатель Госдумы

Альтернативный вариант документа, который подразумевал предварительные консультации с Министерством иностранных дел (МИД) России, поддержали 310 депутатов.

При этом председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что признание регионов не входит в компетенцию парламента, поэтому депутаты выступили с обращением к президенту.

Признание или непризнание осуществляется президентом Российской Федерации, это его исключительная компетенция. Сегодня в этом зале мы лишь формируем позицию Думы и подходы Думы Леонид Калашников председатель комитета Госдумы по делам СНГ

Ответ Путина

Возможности для выполнения Минских соглашений после обращения Государственной Думы насчет признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) еще не исчерпаны. Такой ответ дал депутатам президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС во вторник, 15 февраля.

По словам главы государства, Россия рассчитывает, что решение будет найдено. Кроме того, указал он, Москва рассчитывает, что европейские страны и США смогут оказать влияние на нынешнее украинское руководство.

Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблемы Донбасса, но сделать это все прежде всего исходя из возможностей по исполнению минских соглашений Владимир Путин президент России

Вместе с этим российский президент назвал происходящее в Донбассе геноцидом. Он добавил, что большинство россиян сочувствуют жителям региона и надеются, что ситуация изменится в лучшую для них сторону.

Совершенно очевидно, в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса, поддерживает их и надеется, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону Владимир Путин президент России

Реакция Совфеда

Обращение депутатов Госдумы к президенту России Владимиру Путину с вопросом о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не предполагает какого-то вторжения. Такой комментарий дал глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов.

Климов отметил, что соответствующее решение отражает мнение большинства россиян, а сам по себе документ «не является законом, он является обращением к главе государства о том, чтобы глава государства в рамках своих полномочий принимал те или иные решения».

Сенатор отметил, что «люди, которые находятся в Госдуме, представляют не только свои партии, но и интересы граждан России».