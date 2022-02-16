В ОКР рассказали о состоянии Валиевой после короткой программы на Играх в Пекине

В Олимпийском комитете России (ОКР) рассказали о состоянии фигуристки Камилы Валиевой после короткой программы на Играх-2022 в Пекине. Главу организации Станислава Позднякова цитирует ТАСС.

Поздняков заявил, что фигуристка чувствует себя хорошо. «С Камилой все в порядке, она готовится к дальнейшему выступлению», — отметил он.

Произвольную программу фигуристки покажут 17 февраля. Начало соревнований — в 13:00 по московскому времени.

Валиева стала лидером в короткой программе 15 февраля. За прокат 15-летняя спортсменка получила 82,16 балла. Она не появилась на пресс-конференции по итогам короткой программы. В Олимпийском комитете России (ОКР) заявили, что фигуристка плохо себя чувствовала.

14 февраля МОК объявил, что откажется от вручения медалей по итогам личного женского турнира, если в число призеров попадет Валиева. Спортсменка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021-го и участвует в Олимпиаде по итогу решения Спортивного арбитражного суда.