У сына президента Туркмении появился конкурент на выборах

Аграрная партия Туркмении утвердила замглавы Марыйской области Агаджана Бекмырадова своим кандидатом на выборах президента. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье».

Бекмырадов является строителем по образованию. Свой нынешний пост он занимает с 2017 года. Таким образом, у Сердара Бердымухамедова — сына действующего президента Гурбангулы Бердымухамедова — появился конкурент. Родственник главы государства был выдвинут кандидатом от Демократической партии Туркмении.

11 февраля Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что хочет дать дорогу к государственному управлению молодым руководителям. ЦИК назначил внеочередные президентские выборы на 12 марта.

Избирательная кампания официально стартовала 14 февраля. Президентом может быть избран гражданин Туркмении не моложе сорока лет, родившийся в республике, постоянно проживающий и работающий в ней последние 15 лет.