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Вассерман объяснил публикации западных СМИ о вторжении России на Украину

Публицист Вассерман счел сообщения СМИ о вторжении России на Украину способом пиара

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Депутат Госдумы, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман дал оценку публикациям западных СМИ о датах вторжения России на Украину. В разговоре с «Лентой.ру» он выразил уверенность в том, что одной из целей таких сообщений была попытка отвлечь Запад от кризиса.

«В данном конкретном случае цель была в том, чтобы срочно отвлечь жителей Западной Европы и Северной Америки от очередной волны кризиса, уже их захлестывающей, ну, и поднять авторитет некоторых тамошних политических деятелей», — объяснил Вассерман, отвечая на вопрос о том, для чего некоторые издания называли вероятные даты нападения России на Украину.

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Публицист также счел подобные публикации эффективным способом пиара. «Теперь они (западные политики — прим. «Ленты.ру») все будут гордо заявлять: вот, мол, мы какие крутые, и вот, как важно нам действовать одностайно, мы хором сказали [президенту России Владимиру] Путину: "Не трожь!", он и не тронул», — добавил Вассерман и отметил, что некоторые западные СМИ после того, как прогнозы о вторжении на Украину не сбылись, пытаются назначать новые даты начала конфликта.

Сразу несколько западных СМИ утверждали, что в ночь на среду, 16 февраля, Россия начнет вторжение на Украину. Утром в этот день сообщалось, что британская газета The Sun, называвшая время нападения, отредактировала материал: таблоид убрал из заголовка точную дату и добавил в текст информацию о том, что ночь в Киеве прошла без происшествий. Британская газета The Mirror, также называвшая время вторжения, признала, что ожидаемого конфликта в итоге не случилось.

О том, что Россия 16 февраля якобы начнет вторжение на территорию Украины, ранее заявил президент США Джо Байден. Такую дату он назвал в ходе переговоров с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО. Перед этим американское агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники написало, что Россия нападет на Украину 15 февраля.

Маргарита Щигарева
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