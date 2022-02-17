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Ведущая «Давай поженимся!» похвалила Харламова за шутки о проекте

Ведущая Роза Сябитова поблагодарила комика Гарика Харламова за шутки о «Давай поженимся!»

Фото: @syabitova_roza

Телеведущая Роза Сябитова оценила шутки резидента Comedy Club Гарика Харламова о программе «Давай поженимся!». В интервью проекту «Алена, блин!» на YouTube сваха поблагодарила комика за регулярные юмористические публикации о передаче в Instagram.

Ведущая напомнила, что ее коллега по проекту Лариса Гузеева обижалась на шутки Харламова о шоу. Сваха также дала понять, что не разделяет ее мнения. Сябитова охарактеризовала подколы комика в адрес «Давай поженимся!» как профессиональные и отметила, что обожает их.

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«Спасибо тебе, милый, дорогой, продолжай, а я буду стараться вместе с Ларисой [Гузеевой] тебе еще подбрасывать темы для того, чтобы было смешно», — похвалила сваха юмориста. Она также назвала отличным тот факт, что отрывки из передачи становятся мемами.

Гарик Харламов в своем Instagram регулярно шутит о героях и ведущих передачи «Давай поженимся!». Ранее он поиронизировал над слабостью Сябитовой, которая в эфире программы рассказала о любви к мужским животам. Перед этим он заявил, что мог бы создать противоположное проекту шоу — «Давай разведемся!» — и сменить имя на Гузей Ларисов. Гузеева в ответ признавалась, что комик «просто задолбал» ее своими шутками.

Юморист начал регулярно подкалывать ведущих и участников программы после того, как Гузеева в «Давай поженимся!» употребила грубое слово. Комик высмеял ее реплику, в связи с чем его раскритиковали пользователи сети. Но такая реакция побудила Харламова продолжить шутить о телеведущей.

Маргарита Щигарева
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