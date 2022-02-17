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Ургант пошутил об объяснении Валиевой положительной допинг-пробы

Ургант вспомнил персонажа «Матрицы» после объяснений Валиевой положительной допинг-пробы

Кадр: Вечерний Ургант / YouTube

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал объяснение попадания запрещенного триметазидина в организм российской фигуристки Камилы Валиевой из-за лекарства ее дедушки. Высказывания шоумена прозвучали в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале 16 февраля, выпуск доступен на YouTube.

Ургант напомнил, что Валиева на слушаниях в Спортивном арбитражном суде по делу о положительной допинг-пробе сказала, что ее дедушка принимал лекарство для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, вследствие чего произошло «загрязнение». «Международный олимпийский комитет тут же отреагировал на это заявление и опубликовал сегодня фотографию дедушки Камилы [Валиевой]», — пошутил Ургант. Ведущий показал снимок с персонажем Морфеусом из фильма «Матрица», в котором он показывает красную и синюю таблетку.

Вместе с тем шоумен поддержал спортсменку. «Камиле [Валиевой] мы желаем спокойствия и, несмотря на все испытания, наилучшим образом завтра выступить», — заключил он.

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Ранее стало известно, что представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил о ежедневном обсуждении дела Валиевой с Олимпийским комитетом России. Он подчеркнул, что работа ведется на разных уровнях.

16 февраля сообщалось, что дедушка фигуристки подтвердил употребление триметазидина. На слушаниях он заявил, что периодически принимает это лекарство, когда ему становится плохо.

О сомнительной допинг-пробе Валиевой стало известно 9 февраля. В связи с этим МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, стала победителем в этом виде программы. Также уточнялось, что обнаруженный препарат не мог оказать влияния на улучшение спортивных показателей фигуристки.

Маргарита Щигарева
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