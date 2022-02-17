МОК заявил о ежедневной работе с Олимпийским комитетом России по делу Валиевой

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что дело российской фигуристки Камилы Валиевой о допинге ежедневно обсуждается с Олимпийским комитетом России. Его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что работа ведется на разных уровнях, организации находятся в постоянном контакте.

«Вчера я говорил, что мы работаем на самых разных уровнях с ОКР, обсуждаем вопрос ежедневно», — указал Адамс.

14 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Всемирного антидопингового агентства (WADA) и МОК из-за положительной допинг-пробы Валиевой. В результате она была допущена до участия в личном турнире Олимпиады-2022.

11 февраля Международное агентство тестирования официально подтвердило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря дала положительный результат на запрещенный триметазидин. После этого МОК и WADA подали апелляцию в CAS на решение об отмене временного отстранения фигуристки от Олимпийских игр 2022 года.

О сомнительной допинг-пробе Валиевой сообщалось 9 февраля. В связи с этим МОК перенес церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, стала победителем в этом виде программы.

