В Кремле прокомментировали слова главы МОК о Валиевой и Тутберидзе

В Кремле прокомментировали высказывание президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о холодной реакции тренера Этери Тутберидзе на прокат ее ученицы Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с осуждением Тутберидзе главой МОК. Он отметил, что залог успеха спортсменов кроется в том числе и в жесткости тренера.

Ранее по данной теме высказался и вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Он выразил разочарование тем, что глава МОК дает неуместные комментарии.

Валиева заняла четвертое место по итогам личного турнира фигуристов. В ходе Олимпиады в допинг-пробе фигуристки обнаружили микродозу запрещенного вещества. МОК и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) добивались ее отстранения, но Спортивный арбитражный суд (CAS) встал на сторону Валиевой. Запрещенный препарат мог попасть в организм спортсменки случайно и не влиял на результаты, отметил CAS на официальном сайте.