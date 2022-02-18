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Спорт

В Кремле прокомментировали слова главы МОК о Валиевой и Тутберидзе

Песков не согласился с критикой главы МОК Томаса Баха в адрес команды тренеров Тутберидзе

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Кремле прокомментировали высказывание президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о холодной реакции тренера Этери Тутберидзе на прокат ее ученицы Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с осуждением Тутберидзе главой МОК. Он отметил, что залог успеха спортсменов кроется в том числе и в жесткости тренера.

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11 февраля

Ранее по данной теме высказался и вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Он выразил разочарование тем, что глава МОК дает неуместные комментарии.

Валиева заняла четвертое место по итогам личного турнира фигуристов. В ходе Олимпиады в допинг-пробе фигуристки обнаружили микродозу запрещенного вещества. МОК и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) добивались ее отстранения, но Спортивный арбитражный суд (CAS) встал на сторону Валиевой. Запрещенный препарат мог попасть в организм спортсменки случайно и не влиял на результаты, отметил CAS на официальном сайте.

Николай Костюков
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