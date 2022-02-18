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Рогозин напомнил постпреду США при ООН о походах России до Парижа и Берлина

Глава «Роскосмоса» Рогозин вспомнил Гитлера и Наполеона после слов постпреда США при ООН

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Когда Россия хочет восстановить порядок в Европе, она идет не только в Восточную Европу, но доходит до Парижа и Берлина, заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в Twitter.

«Ох уж эти русские (...) Когда они хотят восстановить в Европе мир и порядок, они вторгаются не только в Восточную Европу, но и доходят до Парижа с Берлином. Это очень тревожило Наполеона и Гитлера. Можем понять и Вашу обеспокоенность», — заявил он в ответ на слова постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд.

Ранее американский дипломат в интервью CNN заявила о вторжении России в Восточную Европу. По ее словам, Россия разместила войска на границе с Украиной, причем делала подобное и раньше, когда вторгалась в другие части Восточной Европы. При этом Томас-Гринфилд не стала пояснять, какие конкретные эпизоды в истории имела в виду.

17 февраля издание Politico сообщало, что в Соединенных Штатах не поверили в отвод российских войск от границы с Украиной и назначили новую дату вторжения на 20 февраля. Отмечалось, что ранее озвученная дата 16 февраля якобы «отвлекла внимание» от более важных временных рамок.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фейком публикацию Politico. Он подчеркнул, что ранее уже было объявлено много дат с точными часами вторжения, однако все в итоге оказались вбросами.

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Алина Гончарова
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