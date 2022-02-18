В России заработало предприятие по созданию подводных беспилотников

В России начало работу предприятие по созданию необитаемых подводных аппаратов. Центр морской робототехники, созданный в Кронштадте Центральным конструкторским бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин», позволит одновременно собирать несколько подводных беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦКБ.

«На предприятии проектируются, собираются и испытываются автономные необитаемые подводные аппараты. Производственная площадка рассчитана на одновременную сборку нескольких сверхтяжелых, тяжелых, средних и малых подводных аппаратов», — отметили в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что в состав центра входит три производственных помещения с двумя стапелями, испытательными стендами и средствами технического контроля.

Ранее ЦКБ МТ «Рубин» представило новую версию погружающегося корабля «Страж». Разработка, которая совмещает преимущества подводных лодок и надводных судов, получила пусковые установки для ракет.

В январе ТАСС, ссылаясь на источники, сообщил, что Военно-морской флот России может получить атомную подводную лодку «Белгород» летом. Субмарина, которая станет носителем ядерных беспилотников «Посейдон», может быть передана 31 июля.

В сентябре 2021 года представитель конструкторского бюро сообщил, что в России спроектировали новый беспилотник. Подводный робот «Суррогат» предназначен для имитации подводных лодок на учениях.