Главный тренер сборной России по хоккею прокомментировал выход в финал Олимпиады

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал выход команды в финал Олимпийских игр в Пекине. Его слова приводит «Матч ТВ».

Тренер заявил, что «оставил на скамейке все нервы». Жамнов назвал большой победой выход в финал второй Олимпиады подряд. «Сейчас радость чуть-чуть ушла, эмоции схлынули, и уже чувствую больше усталость. Для нас сейчас задача одна — подготовиться к финалу с командой Финляндии в воскресенье», — добавил он.

Жамнов также ответил на вопрос, чьим решением было доверить 20-летнему Арсению Грицюку буллит, который стал победным. «Наше, всего тренерского штаба. Не будем говорить о том, кто именно это предложил», — сказал он и отметил, что понимал риск и взял на себя эту ответственность как старший тренер.

Ранее 18 февраля сборная России по хоккею обыграла Швецию в полуфинальном матче олимпийского турнира. Встреча завершилась в серии буллитов со счетом 2:1.

В финальном матче сборная России встретится с командой Финляндии. Игра состоится 20 февраля и начнется в 7:10 по московскому времени.