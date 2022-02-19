Вяльбе оценила победу Большунова в масс-старте на Олимпиаде

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила победу лыжника Александра Большунова на дистанции 28,5 километра в масс-старте свободным стилем на Олимпиаде в Пекине. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«Большунов стал третьим королем лыж. Господи, я сейчас такая счастливая! Еще Ванька Якимушкин второй пришел. Ребята настраивались на "полтинник", хотели бежать. В итоге получилась такая кульминация», — заявила Вяльбе. Она добавила, что российские лыжники были способны пробежать 50 километров, и посчитала, что организаторы слишком рано приняли решение о сокращении дистанции.

Ранее 19 февраля Большунов выиграл золотую награду в масс-старте, став трехкратным олимпийским чемпионом. На втором месте расположился россиянин Якимушкин. Третьим стал норвежец Симен Хегстад Крюгер. Норвежец Йоханнес Клебо сошел с дистанции.

Марафон был перенесен на час и сокращен с 50 километров до 30. Причиной стал шквалистый ветер и низкая температура в месте проведения гонки.

Большунов на Играх в Пекине завоевал три золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую. Олимпиада в Китае продлится до 20 февраля.