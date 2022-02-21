Российских фигуристов наградили за победу в командном турнире на Олимпийских играх (ОИ) в Пекине. Об этом в понедельник, 21 февраля, передает корреспондент «Ленты.ру» с церемонии награждения на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

Так, награды «Чемпионы наших сердец» вручили фигуристам Виктории Синициной, Никите Кацалапову, Анастасии Мишиной, Александру Галлямову, Марку Кондратюку и Камиле Валиевой.

Во время церемонии чествования олимпийцев фигуристка Анна Щербакова и лыжник Александр Большунов подняли флаг России под национальный гимн.

Сборная России в составе Синициной и Кацалапова, Мишиной и Галлямова, а также Кондратюка и Валиевой победила в командном турнире.

Российские спортсмены завоевали в Пекине 32 медали, среди которых шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград. Таким образом, отечественные олимпийцы обновили рекорд команды на зимних Олимпиадах и превзошли результаты Игр в Сочи. Больше всего медалей принесли лыжники — у них 11 наград, на втором месте — фигуристы с шестью наградами, на третьем — биатлонисты, в активе которых четыре медали.

Игры в Пекине завершились 20 февраля. Отечественные спортсмены выступали под эгидой Олимпийского комитета России.