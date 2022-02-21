Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Дарья Касаткина
2:1
Завершен
Айла Томлянович
Доха (ж)
Кальяри
1:1
Завершен
Наполи
Италия - Серия А|26-й тур
Болонья
1:1
2-й тайм
live
Специя
Италия - Серия А|26-й тур
Сельта
1:0
2-й тайм
live
Леванте
Испания - Примера|25-й тур
Калгари Флэймз
0:0
1-й период
live
Виннипег Джетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Российских фигуристов наградили за победу в командном турнире

Российским фигуристам на церемонии вручили награды за победу на ОИ в командном турнире

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российских фигуристов наградили за победу в командном турнире на Олимпийских играх (ОИ) в Пекине. Об этом в понедельник, 21 февраля, передает корреспондент «Ленты.ру» с церемонии награждения на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

Так, награды «Чемпионы наших сердец» вручили фигуристам Виктории Синициной, Никите Кацалапову, Анастасии Мишиной, Александру Галлямову, Марку Кондратюку и Камиле Валиевой.

Во время церемонии чествования олимпийцев фигуристка Анна Щербакова и лыжник Александр Большунов подняли флаг России под национальный гимн.

Сборная России в составе Синициной и Кацалапова, Мишиной и Галлямова, а также Кондратюка и Валиевой победила в командном турнире.

Российские спортсмены завоевали в Пекине 32 медали, среди которых шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград. Таким образом, отечественные олимпийцы обновили рекорд команды на зимних Олимпиадах и превзошли результаты Игр в Сочи. Больше всего медалей принесли лыжники — у них 11 наград, на втором месте — фигуристы с шестью наградами, на третьем — биатлонисты, в активе которых четыре медали.

Игры в Пекине завершились 20 февраля. Отечественные спортсмены выступали под эгидой Олимпийского комитета России.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин поручил обеспечить ВС России поддержание мира в ДНР и ЛНР
Опубликован указ Путина о признании Россией ДНР и ЛНР
Болгария осудила признание Россией независимости ДНР и ЛНР
Макрон призвал ввести санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР
Россиян предупредили об опасных мошеннических схемах к 23 февраля и 8 марта
В Госдуме оценили вероятность введения российских войск в ДНР и ЛНР
Макрон осудил решение о признании Россией ДНР и ЛНР
Сербия заявила об изменении миропорядка после решения Путина признать ДНР и ЛНР
Космический грузовик пристыковался к МКС с помощью руки-манипулятора
В Грузии прокомментировали признание Россией ДНР и ЛНР
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.