В Кремле оценили выступление сборной России на Олимпийских играх в Пекине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил с оценкой выступления сборной России на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Его цитирует РИА Новости.

«Наши олимпийцы молодцы, каждый выложился по полной. У кого-то получилось, у кого-то не получилось. Конечно, мы все хотим, чтобы все медали на Олимпиаде были нашими, но это невозможно», — заявил представитель Кремля. Песков отметил, что стоит радоваться как победам отечественных атлетов, так и их соперников. По его словам, это способствует развитию спорта и идей олимпизма.

Российские спортсмены завоевали в Пекине 32 медали, среди которых шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград. Таким образом, отечественные олимпийцы обновили рекорд команды на зимних Олимпиадах и превзошли результаты Игр в Сочи. Больше всего медалей принесли лыжники — у них 11 наград, на втором месте — фигуристы с шестью наградами, на третьем — биатлонисты, в активе которых четыре медали.

Игры в Пекине завершились 20 февраля. Отечественные спортсмены выступали под эгидой Олимпийского комитета России.