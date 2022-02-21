США заподозрили в желании обрушить экономику России фейковыми заявлениями

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков в разговоре с «Лентой.ру» заподозрил США в желании посеять панику с помощью заявлений о риске терактов на территории России. Он предположил, что таким образом они хотят обрушить экономику страны. Эксперт уточнил, что видит две версии происхождения подобного заявления: Штаты получили данные из собственных доверительных источников, либо информация является фейковой, призванной дестабилизировать экономику.

Посольство Соединенных Штатов в Москве предупредило о возможных терактах, которые якобы могут произойти в России в ближайшее время. «По сообщениям СМИ, возможны нападения на торговые центры, железнодорожные станции, станции метро, а также другие места массового скопления людей», — заявили американские дипломаты. По их словам, в зоне риска находятся крупные города, такие как Москва и Санкт-Петербург, а также районы «повышенной напряженности» вдоль границы России и Украины. Какие именно СМИ сообщили о возможных нападениях, они не уточнили.

Доверительный источник

«Когда делаются подобные столь серьезные заявления, появляется две основные версии их возникновения, — сказал Новиков. — Первая заключается в том, что США действительно обладают некой информацией, полученной из собственных доверительных источников, о готовящихся массовых терактах».

Ввиду обострения отношений между Россией и Украиной на фоне воинственной риторики Запада, политик предположил, что таким источником может стать кто-то, с кем Штаты сотрудничают на территории Украины.

«Но в таком случае возникает вопрос о роли и ответственности США в этой истории, — заметил депутат. — Если информация проверенная, достоверная, почему звучат призывы в публичном пространстве только в отношении граждан США, находящихся на территории России? Кажется, более правильными были бы шаги в рамках общемировой антитеррористической деятельности».

Выгодная паника

Второй возможной версией Новиков считает то, что заявление не было следствием реально полученной информации и не имеет никакого отношения к реальному положению вещей. В таком случае главная его задача — посеять панику среди населения.

«Такие операции всегда носят многоцелевой характер: с одной стороны, это информационная война, направленная на то, чтобы среди населения возникла паника, а российские спецслужбы отвлеклись от других задач, направив все свои силы на поиск групп, которые могут заниматься подготовкой терактов. А с другой — подрыв экономики. Вашингтон вместе с союзниками уже длительное время пытается обрушить экономику нашей страны, а теперь просто задействовал новое оружие», — предположил депутат.

Паника, по его словам, всегда приводит к дестабилизации экономики. В качестве примера он предложил обратить внимание на Украину, где каждый раз после заявлений о российском «вторжении» гривна падала, а капиталы выводились из страны.

«Такой сценарий, на мой взгляд, наиболее вероятен. Но, конечно, нельзя полностью исключать и того, что США действительно причастны к получению некой информации о подготовке террористических актов. Но в таком случае возникнет много вопросов уже к самому Вашингтону», — заключил политик.

Сами американцы в интернете усомнились в словах посольства о возможных угрозах. Так, один из пользователей поинтересовался, на основании каких данных была размещена данная информация. Другой юзер предположил, что источником развединформации для Госдепа стали источники в СМИ. Еще один пользователь заявил, что гражданам США на территории России не следует рассчитывать на помощь Вашингтона в эвакуации, так как это наглядно показала ситуация с Афганистаном.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. «Любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил он. Также Песков подчеркнул, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о якобы «вторжении» России на Украине грозят плохими последствиями.

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики и Украина обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. В Киеве утверждают, что не планируют наступление в регионе.