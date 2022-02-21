Вассерман заявил об информационной войне на фоне украинского кризиса

Публицист, депутат Госдумы и телеведущий Анатолий Вассерман заявил, что на фоне обострения украинского кризиса началась информационная война. Комментарии ведущего прозвучали в его программе «Открытым текстом», выпуск доступен на YouTube.

«Открытым текстом сообщаю: война идет и в информационном пространстве», — констатировал Вассерман. Он привел в пример ситуацию с блокировкой американским видеохостингом YouTube информационных каналов непризнанных республик Донбасса — в частности, аккаунта Министерства информации и управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Говоря об информационной войне, публицист также упомянул заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия якобы может прибегнуть к различного рода провокациям, в том числе использованию химического оружия, чтобы создать предлог для «вторжения» на Украину.

Наконец, Вассерман дал оценку сообщению о попадании снаряда в детский сад в Станице Луганской, в чем украинские военные обвинили противника. Телеведущий подверг сомнению правдивость этого заявления. «Стена пробита якобы снарядом, но даже все стекла в доме целы и мячики внутри помещения сложены в кучу прямо под дырой в стене», — заявил он.

Ранее Вассерман оценил публикации западных СМИ о предполагаемом «вторжении» России на Украину. Телеведущий выразил уверенность в том, что одной из целей таких материалов стала попытка отвлечь Запад от кризиса.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. «Любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил он. Также Песков подчеркнул, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о якобы «вторжении» России на Украину грозят плохими последствиями.

Конфликт между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) и Киевом резко обострился 17 февраля. Стороны обвиняют друг друга в многочисленных нарушениях перемирия. В непризнанных республиках была объявлена всеобщая мобилизация и организована массовая эвакуация жителей в Россию.