Российский фристайлист объяснил объятия с украинцем на Олимпиаде в Пекине

Российский фристайлист Илья Буров рассказал, что доволен появлением совместной фотографии с украинцем Александром Абраменко с зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом сообщает Global Times.

«Олимпиада — это спорт, а не политика. Мы познакомились, когда начали заниматься фристайлом. С тех пор мы дружим и поддерживаем хорошие отношения», — объяснил Буров. Он также заявил, что рад полученной поддержке от олимпийского движения.

Спортсмены обнялись 16 февраля после окончания соревнований по акробатике. Абраменко завоевал серебряную медаль, а Буров стал обладателем бронзы.

В январе Минспорта Украины посоветовало спортсменам отказаться от интервью на русском языке на Олимпиаде в Пекине. Также атлетам из Украины не рекомендовалось позировать с россиянами для совместных фото.