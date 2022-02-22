Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Небензя назвал численность украинских военных на линии сопрокосновения

Постпред при ООН Небензя заявил, что Киев стянул к линии сопрокосновения 120 тысяч военных

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Киев стянул к линии соприкосновения 120 тысяч военных. Такую численность украинского контингента он назвал в ходе выступления на срочном заседании Совета безопасности ООН по вопросам Украины, трансляция которого ведется на YouTube-канале ООН.

«Раздувая вот уже несколько недель беспочвенную панику вокруг якобы неминуемого вторжения России на Украину, наши западные коллеги беззастенчиво накачивали эту страну вооружениями, направляли туда инструкторов, фактически подталкивая украинцев, стянувших к линии соприкосновения 120-тысячный воинский контингент, к вооруженным провокациям против Донбасса», — заявил Небензя.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о возможном ухудшении ситуации на Украине без предупреждения. По его словам, США считают, что ситуация с безопасностью на Украине остается непредсказуемой. Она может «ухудшиться без предупреждения», предупредил Блинкен.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. Президент России Владимир Путин назвал заявления НАТО о готовящемся «вторжении» алармистскими.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. «Любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил он. Также Песков подчеркнул, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о якобы «вторжении» России на Украине грозят плохими последствиями.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский заявил о праве Украины на оборону
Постпред Украины ответил на вопрос о возможности разрыва отношений с Россией
Тарасова ответила осудившей методы работы Тутберидзе с Валиевоей чемпионке ОИ
В США подтвердили решение ввести санкции против России
Начало повышения уровня моря связали с промышленной революцией
Китай придумал новый способ борьбы с голодом
Небензя назвал численность украинских военных на линии сопрокосновения
Постпред России назвал причину признания Москвой ДНР и ЛНР
В ООН раскритиковали решение России направить военные силы на восток Украины
ООН назвала «единственный способ» устранить разногласия по Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.