Небензя назвал численность украинских военных на линии сопрокосновения

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Киев стянул к линии соприкосновения 120 тысяч военных. Такую численность украинского контингента он назвал в ходе выступления на срочном заседании Совета безопасности ООН по вопросам Украины, трансляция которого ведется на YouTube-канале ООН.

«Раздувая вот уже несколько недель беспочвенную панику вокруг якобы неминуемого вторжения России на Украину, наши западные коллеги беззастенчиво накачивали эту страну вооружениями, направляли туда инструкторов, фактически подталкивая украинцев, стянувших к линии соприкосновения 120-тысячный воинский контингент, к вооруженным провокациям против Донбасса», — заявил Небензя.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о возможном ухудшении ситуации на Украине без предупреждения. По его словам, США считают, что ситуация с безопасностью на Украине остается непредсказуемой. Она может «ухудшиться без предупреждения», предупредил Блинкен.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. Президент России Владимир Путин назвал заявления НАТО о готовящемся «вторжении» алармистскими.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. «Любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил он. Также Песков подчеркнул, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о якобы «вторжении» России на Украине грозят плохими последствиями.

