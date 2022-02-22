Сборная России по художественной гимнастике пропустит турнир в Киеве

Сборная России по художественной гимнастике приняла решение отказаться от поездки в Киев на этап Гран-при. Об этом РИА Новости сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

«Конечно, на сегодняшний день, в связи со сложившейся ситуацией, сборная России в Киев не поедет», — заявила функционер. Соревнования в Киеве запланированы на 14-15 марта.

22 февраля ДНР и ЛНР ратифицировали договор о дружбе и взаимопомощи с Россией. Вслед за ними аналогичное решение приняли Государственная Дума и Совет Федерации.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости республик Донбасса. В Киеве действия Москвы назвали односторонним выходом из Минских соглашений и нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.