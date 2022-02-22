Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Россиянка попала в больницу из-за бездействия коммунальщиков

В нижегородском Дзержинске женщина получила травмы из-за упавшей c крыши дома наледи

Фото: Globallookpress.com

Жительница российского города попала в больницу из-за упавшей на нее наледи. В прокуратуре установили, что ответственность за произошедшее лежит на управляющей компании, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в Дзержинске Нижегородской области по адресу улица Ленина, 28. Из-за схода снежно-ледяной массы с крыши дома женщина получила травмы. На данный момент она находится в больнице. Прокуратура провела проверку деятельности уполномоченных органов, ответственных за содержание и уборку общественных мест от наледи. Оказалось, что обслуживающая дом №28 компания «Управдом-Центр» долгое время не очищала кровлю здания от снега.

Материалы по теме:
Под наркозом. Жителей Антарктиды заставляют вырезать аппендикс. Ради чего они готовы лечь под нож?
Под наркозом.Жителей Антарктиды заставляют вырезать аппендикс. Ради чего они готовы лечь под нож?
22 января
«Мне некуда уходить» История россиянки, которая годами жила с убийцей матери. Он оставил ее и детей без крыши над головой
«Мне некуда уходить»История россиянки, которая годами жила с убийцей матери. Он оставил ее и детей без крыши над головой
23 декабря

Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении коммунальщиков из-за их бездействия. Сотрудников обвиняют в нарушении лицензионных требований при управлении многоквартирными домами (статья 14.1.3 КоАП, часть 2).

Ранее в городе Рыбинске лавина снега рухнула с крыши нежилого дома на семью. Мужчина и ребенок не пострадали, но женщина получила ушиб шеи — она закрыла собой маленькую дочь. Пара проходила близко к дому, поэтому от большей части упавшего снега ее защитила крыша. В ответ на жалобу глава администрации Рыбинска Алексей Рябченков принес личные извинения пострадавшим и пообещал тщательнее следить за состоянием крыш.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Госдума одобрила соглашения с ДНР и ЛНР
В Италии высказались о признании ДНР и ЛНР
Следователи занялись побегом вора в законе Васи Бандита из-под домашнего ареста
Зеленский назвал условие введения военного положения на Украине
Россиянка попала в больницу из-за бездействия коммунальщиков
Посла России вызовут в МИД Австрии
Зеленский допустил разрыв дипломатических отношений с Россией
Эрдоган осудил признание ДНР и ЛНР
Зеленский выступил за полную остановку «Северного потока-2»
Зеленский назвал последствия признания ДНР и ЛНР для Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.