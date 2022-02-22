Россиянка попала в больницу из-за бездействия коммунальщиков

Жительница российского города попала в больницу из-за упавшей на нее наледи. В прокуратуре установили, что ответственность за произошедшее лежит на управляющей компании, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в Дзержинске Нижегородской области по адресу улица Ленина, 28. Из-за схода снежно-ледяной массы с крыши дома женщина получила травмы. На данный момент она находится в больнице. Прокуратура провела проверку деятельности уполномоченных органов, ответственных за содержание и уборку общественных мест от наледи. Оказалось, что обслуживающая дом №28 компания «Управдом-Центр» долгое время не очищала кровлю здания от снега.

Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении коммунальщиков из-за их бездействия. Сотрудников обвиняют в нарушении лицензионных требований при управлении многоквартирными домами (статья 14.1.3 КоАП, часть 2).

Ранее в городе Рыбинске лавина снега рухнула с крыши нежилого дома на семью. Мужчина и ребенок не пострадали, но женщина получила ушиб шеи — она закрыла собой маленькую дочь. Пара проходила близко к дому, поэтому от большей части упавшего снега ее защитила крыша. В ответ на жалобу глава администрации Рыбинска Алексей Рябченков принес личные извинения пострадавшим и пообещал тщательнее следить за состоянием крыш.