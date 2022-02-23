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Во Франции раскритиковали США за описание кризиса на Украине словом «вторжение»

Минфин Франции заявил, что слово «вторжение» не подходит для описания кризиса на Украине

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Термин «вторжение», который американские власти используют для описания ситуации на Украине, не подходит для таких целей. С такой критикой выступил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. Цитату приводит РИА Новости.

«Необходимо взвешивать свои слова. Вторжение — это вторжение. И я думаю, что это не подходящее слово для [описания кризиса на Украине]. Мы посмотрим, какие шаги далее будет предпринимать президент [России Владимир] Путин в следующие часы, дни или недели. Но то, что происходит сейчас, — это попытка посягнуть на территориальную целостность Украины и подвергнуть сомнению международные соглашения», — считает министр.

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21 февраля

Ранее президент США Джо Байден объявил о введении санкций против России. По его словам, в среду блокирующие рестрикции будут введены против российских элит и банков, а также коснутся госдолга. Глава американского государства подчеркнул, что санкции будут ужесточаться в зависимости от действий Москвы на Украине и будут гораздо сильнее тех, что были введены Соединенными Штатами в 2014 году.

Такое решение стало ответом на признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), принятое Путиным 21 февраля.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По словам президента России, заявления Североатлантического альянса о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

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Виктория Кондратьева
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