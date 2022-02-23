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На Украине заявили о кибератаке на государственные сайты

Сайты МИД Украины, СБУ и Верховной Рады подверглись кибератаке

Фото: Silas Stein / Globallookpress.com

Ряд государственных сайтов Украины не открываются, местные СМИ заявляют о кибератаке, передает РБК-Украина.

Атака, как сообщается, началась после 16:00 по московскому времени. Перестал работать сайт МИД Украины, с перебоями работали сайты Министерства обороны, Службы безопасности и Верховной Рады. Сооснователь NGO «Ukrainian Cyber Alliance» Андрей Баранович выразил мнение, что случившееся могло быть DDoS-атакой.

16 февраля Госспецсвязи Украины сообщила о продолжающейся кибератаке на госсайты. Отмечалось, что разнообразие систем кибератак, которым подверглись сайты, говорит о том, что действия хакеров скоординированы.

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Сбой в работе украинских правительственных ресурсов и систем банков произошел вечером 15 февраля. В частности, сообщалось, что попыткам взлома подверглись сайты Минобороны и Вооруженных сил Украины, а также системы Приватбанка и Ощадбанка.

По версии Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при СНБО Украины, за атаками могла стоять Россия. При этом каких-либо доказательств причастности Москвы к произошедшему ведомство не привело.

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Алина Гончарова
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