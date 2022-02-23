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Медведев оценил шансы обойти Джоковича и стать первой ракеткой мира

Медведев заявил, что ему надо выигрывать больше матчей, чтобы стать первой ракеткой мира

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о возможной перспективе стать первой ракеткой мира. Об этом сообщает РИА Новости.

«Многое зависит от Новака [Джоковича]. Знаю, что если наберу определенное количество очков в ближайшие три недели, то могу достичь чего-то значимого. Надо выигрывать как можно больше матчей, и тогда можно будет стать первым», — оценил Медведев шансы обойти серба.

Россиянин отметил, что больше думал бы об этом, если бы Джокович не участвовал в турнирах. «Когда представители большой тройки играют, шансы на победу в турнире у них очень большие», — добавил он.

Ранее 23 февраля Медведев обматерил Бенуа Пэра на турнире в Акапулько. Во втором сете россиянин уступал 3:4 с брейком, но не смог реализовать брейк-пойнт, отправив мяч в сетку. «Как?! Как мне попасть в корт, сука?» — возмутился он. В следующем розыгрыше Медведев снова не смог принять подачу француза. «Что у него все в линию попадает? Что это за ***, ***? Почему все в линию, сука?» — не сдержался россиянин. В итоге Медведев обыграл француза со счетом 6:3, 6:4.

На данный момент Медведев является второй ракеткой мира. В прошлом году теннисист выиграл турнир «Большого шлема» — US Open. Также он дважды доходил до финалов на Australian Open (2021, 2022) и US Open (2019).

Дарья Коршунова
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