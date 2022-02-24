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Спорт

Бывший игрок МЮ объяснил неудачи команды обилием лодырей в составе

Экс-игрок МЮ Паркер объяснил неудачи клуба обилием лодырей в составе и временным тренером

Фото: Lee Smith / Reuters

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер объяснил неудачное выступление команды в текущем сезоне. Его слова приводит Manchester World.

По мнению экс-футболиста, проблема связана с обилием в клубе ленивых игроков. «Нужны хорошие руководители и постоянный тренер. В МЮ слишком много лодырей, которыми тренер не управляет, потому что они знают, что он — временный», — заявил Паркер.

17 января стали известны возможные претенденты на пост главного тренера команды. МЮ рассматривает кандидатуры Маурисио Почеттино из «Пари Сен-Жермен» и Эрика тен Хага из «Аякса» на замену временно исполняющего обязанности Ральфа Рангника. Команда намерена закрыть вакансию до завершения сезона. В клубе считают, что это положительно скажется на результатах команды.

20 января стало известно, что Криштиану Роналду может покинуть английский клуб, если команда не выйдет в Лигу чемпионов. Он намерен побить рекорд бывшего игрока мадридского «Реала» Франсиско Хенто, выигрывавшего турнир шесть раз.

1 января Роналду заявил о недовольстве результатами МЮ. Он признался, что хочет вернуть клуб туда, где он должен находиться.

Дарья Коршунова
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