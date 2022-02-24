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Пушилин пояснил приостановку эвакуации населения из ДНР

Глава ДНР Пушилин объяснил приостановку эвакуации населения безопасностью тыла

Фото: Igor Chekachkov / AP

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин пояснил решение приостановить эвакуацию населения. Его слова опубликовала в Telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Сконцентрировались на перемещении из прифронта в тыловые районы республики. В тылу уже безопасно. Централизованную эвакуацию приостановили. В частном порядке, по желанию — все продолжается», — сообщил Пушилин.

Эвакуация жителей ДНР и Луганской народной республики в Россию началась 18 февраля на фоне обострения ситуации на линии соприкосновения. 22 февраля сообщалось, что в Россию прибыли более 80 тысяч человек.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса и призвал украинских военнослужащих сложить оружие и «идти домой». На Украине ввели военное положение. Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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Алевтина Запольская
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