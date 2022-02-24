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Лукашенко заявил о предупреждении Украины о возможной спецоперации России

Лукашенко заявил, что руководство Украины предупреждали о возможной спецоперации России

Фото: пресс-служба администрации президента Республики Беларусь

Военное руководство Украины предупредили о возможной спецоперации России, но оно не предприняло никаких шагов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

Белорусский лидер уточнил, что военное руководство Украины дважды проводило переговоры с коллегами из Белоруссии, при этом последний разговор состоялся после встречи Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Детали переговоров довели до украинской стороны, отметил Лукашенко.

«Сегодня ночью до операции он (представитель военного руководства Украины — прим. «Ленты.ру») попросился на разговор. Я говорю: "Говорите с ним". Вы ему от меня предложили, что после встречи с президентом Путиным наш президент Беларуси вам рекомендует немедленно связаться с министром обороны, Генштабом России для того, чтобы не началась эта бойня. Позвонил он туда? Не позвонил. Он, зная, что может начаться конфликт, даже не позвонил в Москву», — заявил белорусский лидер.

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Между тем президент Украины Владимир Зеленский на фоне проведения военной операции России по защите Донбасса объявил о введении военного положения на всей территории страны. Глава государства также призвал страны Запада отреагировать и закрыть воздушное пространство.

24 февраля Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ будет незамедлительным.

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Алина Гончарова
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