Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Российское правительство пообещало помочь попавшим под санкции компаниям

Российские власти подготовили меры по защите финансовых рынков и компаний от санкций

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Российское правительство будет содействовать обеспечению устойчивой работы попавших под санкции компаний, говорится на сайте кабмина.

Власти пообещали содействовать сохранению рабочих мест и зарплат, также они подготовили меры по защите финансовых рынков. «Россия располагает финансовыми ресурсами, достаточными для обеспечения устойчивости финансовой системы в условиях санкций и внешних угроз», — отметили в правительстве.

В рамках этой работы были проведены имитационные моделирования (стресс-тесты) последствий введения санкций. По итогам были сформированы планы действий. На ближайшие недели аукционы по размещению ОФЗ будут приостановлены, говорится в сообщении.

Ранее в Кремле отреагировали на ситуацию на фондовом рынке. Реакция финансовой сферы на решение о российской военной операции была ожидаема, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Материалы по теме:
«Трудные времена проверяют тебя на прочность» Миллиарды из США вкладывают в Россию. Как это происходит в эпоху санкций?
«Трудные времена проверяют тебя на прочность»Миллиарды из США вкладывают в Россию. Как это происходит в эпоху санкций?
17 декабря
Цифровое величие. Как маленькая островная страна обогнала весь мир и первой создала деньги нового поколения
Цифровое величие.Как маленькая островная страна обогнала весь мир и первой создала деньги нового поколения
27 декабря

Российский фондовый рынок 24 февраля открылся снижением основных индексов. ЦБ принял решение начать интервенции на валютном рынке для стабилизации ситуации на финансовом рынке.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. После этого некоторые западные страны приняли решение о введении новых пакетов санкций против Москвы. 22 февраля Минфин США подтвердил введение санкций против российских банков ВЭБ и «Промсвязьбанк», а также их 42 дочерних компаний.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Байден созвал Совет национальной безопасности из-за ситуации на Украине
Россиян предостерегли от участия в акциях протеста
Украина призвала ударить по России жесткими санкциями
Оценены перспективы рынка жилья в России
В Москве школьник обжегся водой в ванной и умер
Uber остановил работу на Украине
Минобороны сообщило о сбитых в ходе спецоперации вертолете и беспилотниках
Люксембургский принц объявил о разрыве помолвки
Власти Крыма сообщили о разрывах снарядов на полуострове
Германия отказалась поставлять оружие на Украину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.