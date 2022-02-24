Российское правительство пообещало помочь попавшим под санкции компаниям

Российское правительство будет содействовать обеспечению устойчивой работы попавших под санкции компаний, говорится на сайте кабмина.

Власти пообещали содействовать сохранению рабочих мест и зарплат, также они подготовили меры по защите финансовых рынков. «Россия располагает финансовыми ресурсами, достаточными для обеспечения устойчивости финансовой системы в условиях санкций и внешних угроз», — отметили в правительстве.

В рамках этой работы были проведены имитационные моделирования (стресс-тесты) последствий введения санкций. По итогам были сформированы планы действий. На ближайшие недели аукционы по размещению ОФЗ будут приостановлены, говорится в сообщении.

Ранее в Кремле отреагировали на ситуацию на фондовом рынке. Реакция финансовой сферы на решение о российской военной операции была ожидаема, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Российский фондовый рынок 24 февраля открылся снижением основных индексов. ЦБ принял решение начать интервенции на валютном рынке для стабилизации ситуации на финансовом рынке.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. После этого некоторые западные страны приняли решение о введении новых пакетов санкций против Москвы. 22 февраля Минфин США подтвердил введение санкций против российских банков ВЭБ и «Промсвязьбанк», а также их 42 дочерних компаний.