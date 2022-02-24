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Шольц заявил о скором принятии ЕС новых санкций против России

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что ЕС в ближайшее время примет новые санкции против России

Фото: Michele Tantussi / AP

Европейский союз примет новые санкции против России в ближайшее время. Об этом заявил в четверг, 24 февраля, канцлер Германии Олаф Шольц, передает РИА Новости.

По его словам, меры будут приняты в скором времени «в тесной координации» с НАТО и Евросоюзом в связи со специальной операцией России по демилитаризации Украины. «Цель санкций — четко дать понять российскому руководству: за эту агрессию вы заплатите горькую цену», — сказал Шольц.

Помимо этого, немецкий политик раскритиковал решение российского президента Владимира Путина начать операцию. Он отметил, что это «тяжелая ошибка», которая «ставит под вопрос мирный порядок в Европе». Кроме того, подобные действия грозят жизням граждан Украины, которые являются «братским народом России».

В заключение канцлер ФРГ призвал всех своих граждан, остающихся на территории Украины, как можно скорее покидать республику и возвращаться в Германию ради собственной безопасности. Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что сейчас эвакуируют работников посольств в Киеве.

Немецкий канцлер также прокомментировал начало специальной военной операции России в Донбассе. Он уточнил, что сегодняшний день — ужасный и темный как для Украины, так и для всей Европы.

Утром в четверг, 24 февраля, было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР. Уже известно, что западные страны призывают ввести санкции в отношении РФ. В частности, США готовятся ввести ограничения против компании Nord Stream 2 AG, оператора газопровода «Северный поток-2», а чешский президент Милош Земан призвал отключить Россию от межбанковской платежной системы SWIFT.

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Варвара Кошечкина
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