Тимати высказался за диалог по Донбассу

Российский рэпер и предприниматель Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, опубликовал в Instagram сторис, где заявил, что России и Украине необходимо вести диалог по Донбассу для достижения мира.

Рэпер выразил мнение, что никому не нужна эскалация и никто не собирается нарушать суверенитет Украины. «Мне очень-очень жаль, что мы пришли в эту точку, казалось бы, невозврата. Нужен диалог. И мир двух очень близких по своей ментальности стран», — написал он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским состоятся, когда Киев будет готов. Российский лидер сформулировал свое видение того, что РФ «ждала бы от Украины того, чтобы концептуальные "красно-линейные" проблемы были решены». Однако вопрос заключается в том, готовы ли к этому украинские власти.

24 февраля Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Вскоре Минобороны России заявило о подавлении противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также бегстве украинских подразделений.