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Спорт

Рублев высказался о первой строке Медведева в рейтинге АТР

Рублев назвал историческим моментом завоевание Медведевым титула первой ракетки мира
Андрей Рублев

Андрей Рублев. Фото: Suhaib Salem / Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев высказался о первой строке соотечественника Даниила Медведева в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Его слова передает журналистка Рем Абуллейл в Twitter.

Рублев назвал историческим моментом завоевание Медведевым статуса первой ракетки мира. «Я много раз говорил ему, что вещи, которые он делает, просто невероятные. Я думаю, он вдохновляет многих людей, меня в том числе, потому что-то, что он делает на корте, как умно играет, это потрясающе», — заявил теннисист.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал выдающимся результат Медведева. «Даня — гениальный и умный игрок, причем интеллигент. Я восхищен им. Хотелось бы, чтобы он подольше занимал эту строчку», — отметил он.

24 февраля стало известно, что Медведев станет первой ракеткой мира. Россиянин, выступающий на турнире в мексиканском Акапулько, обыграл испанца Пабло Андухара со счетом 6:1, 6:2 и пробился в четвертьфинал. В тот же день действующий лидер рейтинга Новак Джокович проиграл на турнире категории ATP-500 в Дубае и потерял 410 баллов. Таким образом, Медведев набрал 8525 очков и обошел Джоковича, у которого в активе 8465 очков. Обновленный рейтинг будет доступен 28 февраля.

Дарья Коршунова
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