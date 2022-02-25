Овечкин сократил отставание от Ягра в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на пятницу, 25 февраля, и завершилась со счетом 4:1 в пользу соперников столичной команды. Для Овечкина гол стал 762-м в карьере в «регулярке». Он сократил отставание от Яромира Ягра, который занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги, до четырех голов.

Кроме того, в матче с «Рейнджерс» Овечкин сравнялся по количеству проведенных в НХЛ встреч с россиянином Сергеем Федоровым, на счету которого 1248 игр. Впереди два их соотечественника — Алексей Ковалев (1316) и Сергей Гончар (1301).

Лучшим снайпером НХЛ за всю историю считается центральный нападающий Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы. Второе место занимает Горди Хоу, в активе которого 801 гол.

Овечкин выступает за «Вашингтон Кэпиталс» с 2005 года. В 2018 году хоккеист вместе с командой завоевал Кубок Стэнли.