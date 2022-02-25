Девушка избавилась от пухлых губ и осталась с раздутым лицом после процедуры

Жительница Англии удалила филлеры гиалуроновой кислоты из губ и лица и показала результат процедуры. На опубликованное в TikTok видео обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах 23-летняя Ники Кларк (Niki Clarke) объяснила, что решила избавиться от филлеров с помощью гиалуронидазы — препарата, используемого для устранения избытка гиалуроновой кислоты.

Так, девушка засняла себя в кабинете косметолога с обезболивающим кремом на лице в области носа, щек, бровей и верхней губы. После этого она показала результат удаления филлеров из губы. В ролике видно, что она распухла и с каждой минутой становилась больше. Далее Кларк продолжила съемку в машине и продемонстрировала, как ее губа раздулась еще сильнее.

«Это то, что вам никто никогда не покажет», — подписала она ролик, который стал вирусным и набрал 13 миллион просмотров и 96 тысяч лайков. Пользователи сети поддержали ее в комментариях к публикации.

«Милая, не переживай! Это нормальная часть процесса», «Так всегда бывает после удаления филлеров гиалуронидазой, не стоит волноваться», «Я так тебя понимаю! Когда я впервые выводила филлеры, я очень испугалась такой реакции организма», «Зато потом ты станешь еще красивее!», «Это того стоит, поверь мне», — писали они.

В январе девушка увеличила губы и осталась с внешностью Гомера Симпсона. На размещенных в сети кадрах Руби Фрайс объяснила, что увеличила губы, однако ей перестала нравиться новая внешность. Так, она решила уменьшить размер губ. На видео девушка показала, что во время процедуры у нее началась аллергическая реакция на вещество. Ее лицо увеличилось в несколько раз, а губы распухли и повисли над подбородком.