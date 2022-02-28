МОК озвучил условие для допуска российских и белорусских спортсменов на старты

Международный олимпийский комитет (МОК) озвучил условие по допуску российских и белорусских спортсменов на старты. Заявление доступно на сайте организации.

«Граждане России или Белоруссии, будь то отдельные лица или команды, должны приниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды», — говорится в заявлении.

МОК рекомендовал лишить права выступать на международных соревнованиях спортсменов из Белоруссии и России на фоне проведения специальной военной операции России в Донбассе. Исполком организации мотивировал данную рекомендацию стремлением обеспечить защиту честности глобальных спортивных соревнований и безопасности их участников.

Ранее 28 февраля президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф высказался о вероятности исключения федераций хоккея России и Белоруссии из организации. По его словам, решение пока не принято.

