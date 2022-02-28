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Спорт

В РФС прокомментировали исключение российских команд из соревнований ФИФА и УЕФА

В РФС назвали решение ФИФА исключить российские команды из турниров неприемлимым

Фото: ATYANA MAKEYEVA / Reuters

Российский футбольный союз (РФС) выступил с заявлением относительно исключения отечественных команд из международных турниров. Текст доступен на сайте организации.

В РФС назвали решение Международной федерации футбола (ФИФА) неприемлимым. «Оно противоречит нормам и принципам международных соревнований и спортивному духу», — отмечается в заявлении.

В заявлении подтверждается недавняя информация о намерениях обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS). Ранее «Чемпионат,com» сообщил о планах РФС обжаловать решение ФИФА.

ФИФА совместно с УЕФА приняли решение исключить российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Таким образом, сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира в Катаре, а московский «Спартак» завершил выступления в Лиге Европы. В 1/8 финала еврокубка москвичи должны были сыграть с «РБ Лейпциг».

Николай Костюков
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