В РФС прокомментировали исключение российских команд из соревнований ФИФА и УЕФА

Российский футбольный союз (РФС) выступил с заявлением относительно исключения отечественных команд из международных турниров. Текст доступен на сайте организации.

В РФС назвали решение Международной федерации футбола (ФИФА) неприемлимым. «Оно противоречит нормам и принципам международных соревнований и спортивному духу», — отмечается в заявлении.

В заявлении подтверждается недавняя информация о намерениях обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS). Ранее «Чемпионат,com» сообщил о планах РФС обжаловать решение ФИФА.

ФИФА совместно с УЕФА приняли решение исключить российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Таким образом, сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира в Катаре, а московский «Спартак» завершил выступления в Лиге Европы. В 1/8 финала еврокубка москвичи должны были сыграть с «РБ Лейпциг».