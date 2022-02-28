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Грузия оставила воздушное пространство открытым для российских самолетов

Грузия отказалась закрывать небо для России и будет обсуждать вопрос с соседями

Грузия отказалась закрывать воздушное пространство над республикой для России. Самолеты российских авиакомпаний продолжают летать через грузинское небо до переговоров Тбилиси со странами-соседями. Об этом сообщает Sputnik в Telegram-канале.

Вопрос со статусом грузинского воздушного пространства прокомментировал министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. «Страны-соседи используют Грузию как единственный транзитный путь с гуманитарной точки зрения. Поэтому с этим вопросом мы очень осторожны», — рассказал чиновник.

Также Тбилиси не вводит никаких санкций против Москвы. Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили объяснил, что такие меры только навредят интересам Грузии. «Когда речь идет о санкциях, тысячи виноделов, экспортеров, фермеров подключены в этом (речь о российско-грузинских экономических отношениях — прим. «Ленты.ру») процессе. Чего от меня требуют? Чтобы я своему народу ввел санкции?» — заявил он.

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С начала специальной операции по защите Донбасса воздушное пространство для российских самолетов самостоятельно закрыли несколько стран Европейского союза. 28 февраля ЕС распространил это решение на все страны-члены союза. Россия в ответ закрыла воздушное пространство для некоторых европейских стран.

Ранее граждан России предупредили о росте цен на путевки в зарубежные страны. Риск для туроператоров связан в первую очередь с нестабильностью курса рубля.

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Дмитрий Настасьев
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