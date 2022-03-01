Выделение триллиона рублей на акции российских компаний объяснили

Средства из Фонда национального благосостояния, которые Минфин выделил на поддержку российских компаний, стабилизируют ситуацию на фондовом рынке. Такие меры уже применялись и показали свою эффективность, рассказал в разговоре с «Лентой.ру» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Решение властей выделить триллион рублей из ФНБ на приобретение акций российских компаний важно для восстановления фондового рынка. Депутат Госдумы положительно оценил такой шаг.

«Это будет поддержка в целом фондового рынка. Возможно, эти деньги пойдут на повышение капитализации тех же кредитных организаций. Главное, поддержать стоимость акций соответствующих компаний, поскольку они являются залоговым инструментом при предоставлении кредитов, займов. Это инструмент стабилизации финансового рынка, в том числе с точки зрения акций российских компаний» — заявил парламентарий.

Решение о выделении средств из ФНБ премьер-министр России Михаил Мишустин подписал на фоне снижения рынка после начала операции в Донбассе. Торги акциями на Мосбирже и СПБ бирже приостанавливались, 1 марта они проводятся только на валютном и денежном рынках. Как объяснил Анатолий Аксаков, подобные шаги уже использовались правительством.

Такие меры мы принимали еще в 2008-2009 годах, они сработали достаточно эффективно, стабилизировали рынок. Думаю, сейчас будет то же самое применяться. Достаточно даже не триллиона, а меньшей суммы, но Минфин, очевидно, взвесил ситуацию и определил, что такой суммы достаточно. Если не будет достаточно, то добавят. Анатолий Аксаков Депутат Госдумы

Речь идет о мировом финансовом кризисе 2008 года, когда ВЭБ.РФ получала средства ФНБ на поддержку фондового рынка. Средства были инвестированы в акции «Газпрома», «Роснефти», «ЛУКОЙЛа», Сбербанка и ВТБ.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации 1 марта, условия выкупа будет определять Минфин. Для этих операций ведомство также сможет привлекать госкорпорацию ВЭБ.РФ и специализированные финансовые организации.

По данным на 1 февраля, объем средств Фонда национального благосостояния составлял 13,6 трлн рублей. Значительная его часть номинирована в валюте, большая часть — в евро.