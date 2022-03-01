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Переданным Украине боевым самолетам предрекли быстрое уничтожение

Сенатор Цеков заявил, что переданные ВСУ боевые самолеты будут уничтожены в короткие сроки

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Все боевые самолеты, которые Польша, Словакия и Болгария собираются передать Военно-воздушным силам (ВВС) Украины, будут уничтожены в короткие сроки, считает член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Во-первых, эти самолеты времен Советского Союза, поэтому большой вопрос, в каком они находятся состоянии, отметил сенатор. Во-вторых, эти самолеты нужно будет защищать. «Никакой возможности обеспечить защиту этих самолетов на территории Украины нет. Все эти самолеты в короткие сроки будут уничтожены», — рассказал Цеков.

Ранее о том, что Польша, Словакия и Болгария передадут ВВС Украины 70 боевых самолетов МиГ-29 и Су-25, сообщила пресс-служба Военно-морских сил Украины.

24 февраля Россия начала операцию по защите Донбасса. В ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сообщил российский президент Владимир Путин.

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Екатерина Смирная
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