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Лавров поделился ожиданиями от переговоров с Украиной

Сергей Лавров понадеялся, что Украина проявит договороспособность на переговорах с Россией

Фото: пресс-служба МИД РФ

Украинская сторона должна проявить самостоятельность и договороспособность на дальнейших переговорах с Москвой. Своими ожиданиями от переговоров с Киевом поделился глава МИД России Сергей Лавров в своем видеообращении к участникам 49-й сессии СПЧ ООН, цитата опубликована на сайте МИД.

Дипломат напомнил, что переговоры российской и украинской стороны начались по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. Лавров понадеялся, что Киев осознает серьезность ситуации, свою ответственность и необходимость «избежать повторения истории с Минскими соглашениями».

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду, что результатом переговоров между Россией и Украиной станет прекращение огня и дипломатическое решение. Он подчеркнул, что организация готова содействовать контактам Москвы и Киева.

28 февраля Россия и Украина провели первый раунд переговоров о решении кризиса вокруг Донбасса.Переговорщики не пришли к конкретному решению, но договорились продолжить контакты после консультаций в Москве и Киеве.

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Виктория Кондратьева
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