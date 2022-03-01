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Столтенберг призвал Россию прекратить спецоперацию на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о неприемлемости российской спецоперации на Украине

Фото: Zheng Huansong / Globallookpress.com

Российская спецоперация на Украине неприемлема, и Москва должна вывести войска с украинской территории. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters.

По словам главы альянса, действия России также поддерживаются силами Белоруссии. «НАТО — оборонительный альянс, мы не стремимся к конфликту с Россией. Россия должна немедленно прекратить войну, вывести все свои войска из Украины и добросовестно участвовать в дипломатических усилиях», — отметил он.

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Ранее Столтенберг заявил, что НАТО поддерживает стремление Украины вступить в альянс, однако для этого необходим консенсус стран-членов.

В феврале Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Позже президент России Владимир Путин выступил с обращением к согражданам, в котором объявил о начале специальной операции в Донбассе.

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Анжелика Бережная
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