Столтенберг призвал Россию прекратить спецоперацию на Украине

Российская спецоперация на Украине неприемлема, и Москва должна вывести войска с украинской территории. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters.

По словам главы альянса, действия России также поддерживаются силами Белоруссии. «НАТО — оборонительный альянс, мы не стремимся к конфликту с Россией. Россия должна немедленно прекратить войну, вывести все свои войска из Украины и добросовестно участвовать в дипломатических усилиях», — отметил он.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО поддерживает стремление Украины вступить в альянс, однако для этого необходим консенсус стран-членов.

В феврале Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Позже президент России Владимир Путин выступил с обращением к согражданам, в котором объявил о начале специальной операции в Донбассе.