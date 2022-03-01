Лукашенко призвал Украину перестать слушать США для прекращения операции

Прекращение российской операции на Украине зависит напрямую от Киева: там должны перестать слушать США в период переговоров. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает РИА Новости.

По словам политика, и россияне, и украинцы проявляют на переговорах высочайший профессионализм. Это, полагает он, вселяет уверенность в том, что встречи могут завершиться прекращением боевых действий.

«Но, поверьте мне, все зависит от украинской стороны», — сказал Лукашенко.

Переговоры российской и украинской сторон в Белоруссии завершились вечером 28 февраля. Они длились более пяти часов. По итогам переговорщики договорились встретиться в «ближайшие несколько дней» после консультаций с лидерами своих государств.

Ранее Лукашенко назвал российскую военную операцию на Украине серьезным европейским конфликтом и понадеялся, что он не разрастется до планетарных масштабов. «Он начался даже не в 2014 году. Тогда он впервые вошел в острую вооруженную фазу», — пояснил он.