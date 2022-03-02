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МИД России опроверг слухи о высылке американского посла

Представитель МИД РФ Захарова опровергла слухи о высылке посла США Салливана из России

Фото: Shamil Zhumatov / Reuetrs

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла слухи о высылке американского посла Джона Салливана из Москвы. Об этом она сообщила РИА Новости.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что российская сторона якобы заявила, что высылает посла США в ответ на депортацию российских дипломатов. По словам Захаровой, в Москве только вырабатывают ответные меры, и решение еще не принято.

Ранее постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя сообщил, что США объявили 12 сотрудников постпредства России при ООН персонами нон грата и выслали их из страны. Работники дипмиссии должны покинуть страну до 7 марта. Комментируя это решение, Захарова заявила, что данный шаг «не останется без ответа, необязательно симметричного».

Марина Совина
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