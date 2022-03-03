Минобороны России вызвало военного атташе Хорватии

Минобороны России вызывало военного атташе Хорватии после сообщений о том, что из страны на Украину отправляют наемников. Об этом «Ленте.ру» заявил официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, на минувшей неделе на Украину через Польшу прибыли около 200 наемников из Хорватии. По его утверждению, наемники «влились в один из батальонов националистов на юго-востоке».

Представитель Минобороны добавил, что военному атташе указали на незаконную деятельность гражданина Хорватии Дениса Шелера, участвовавшего в боевых действиях на юго-востоке Украины в 2015 году, который формирует отряды наемников.

Конашенков также заявил, что иностранные наемники, которые участвуют в боевых действиях против российской армии на территории Украины, не будут иметь права на статус военнопленного. По его словам, при задержании им грозит привлечение к уголовной ответственности.

24 февраля Россия начала военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Как заявил президент Владимир Путин, в ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины».