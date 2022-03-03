В Крыму предрекли исход военной спецоперации на Украине

Украина всячески затягивает переговоры, таким образом умножая жертвы вооруженного конфликта, результат которого давно предрешен. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, пишет РИА Новости.

Он задался вопросом, неужели украинские власти верят собственным фейкам, согласно которым «армия страны побеждает», или надеются на поддержку своих «кукловодов на Западе». «Те, конечно, стараются вовсю, у них во всем Россия виновата», — добавил Константинов.

Он отметил, что на Украине продолжается сложная, но успешная спецоперация по ее демилитаризации и денацификации. Парламентарий напомнил, как в осажденном Берлине нацисты тоже пытались тянуть время, то соглашаясь на переговоры, то отказываясь от них. В результате акт о безоговорочной капитуляции Германии подписывал уже не Адольф Гитлер, заключил глава крымского парламента.

Первый раунд переговоров между представителями России и Украины состоялся 28 февраля и продолжался более пяти часов. Делегации договорились встретиться в «ближайшие несколько дней» после консультаций в столицах своих государств.