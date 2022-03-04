Путин прокомментировал сообщения об обстрелах Киева
Информационные вбросы о якобы ведущихся обстрелах Киева и других крупных городов Украины являются грубыми пропагандистскими фальшивками. Такой комментарий дал президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщается на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что в ходе спецоперации российские военные делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан.
Также в разговоре с канцлером ФРГ Путин перечислил ему требования Москвы к Украине. Речь идет о нейтральном безъядерном статусе Украины, обязательной демилитаризации и денацификации страны, а также признании принадлежности Крыма и суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР И ЛНР) в административных границах Донецкой и Луганской областей.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.